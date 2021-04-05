Эстрадный певец Лев Лещенко рассказал о своем здоровье после перенесенного в 2020 году коронавируса.

По словам певца, коронавирус негативно сказался на состоянии его сердца. «У меня, например, было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места», — заявил 79-летний артист, слова которого приводит «СтарХит».

Лещенко уточнил, что не прекращает работать, чтобы избежать депрессии.

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