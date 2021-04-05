У здания представительства Демократической партии народов (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции продолжается акция протеста группы матерей, чьи дети в различные годы были обманом вовлечены в ряды террористической организации РКК.

Родители обвиняют HDР в пособничестве террористам, отмечая, что именно эта партия виновна в «промывании мозгов» молодежи и превращении подростков в преступников.

Акция в Диярбакыре продолжается уже 581-й день подряд — с 3 сентября 2019 года, напоминает «Анадолу».

В числе участников акции — жительница провинции Хаккари Нихал Чифтчи – мать Эмирджана Чифтчи, которого 9 лет назад увели в горы к террористам.

Она сообщила, что на момент похищения сыну было 14 лет, и на протяжении всех этих лет она не получала от него вестей.

«Функционеры HDP обманули моего сына, запудрили мозги и отравили в ряды РКК. Они приговаривают наших детей к смерти. Мое единственное желание в течение девяти лет — хотя бы на секунду услышать голос сына. Разве я не имею на это право?», — сказала женщина.

По словам матери, она продолжит участвовать в акции протеста до тех пор, пока не воссоединиться со своим сыном. «Я не уйду отсюда без своего сына. Хочу, чтобы мой сын вернулся к нормальной жизни, сдался властям», — говорит женщина.

Другая участница акции Сюлейман Айдын — мать Озкана Айдына, похищенного террористами из района Сур пять лет назад в возрасте 15 лет, также заявила, что продолжит сидячую акцию до тех пор, пока не воссоединиться с сыном.

Minval.az