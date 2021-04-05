В Турции полиция арестовала десять бывших адмиралов, выступивших в защиту конвенции Монтре о суверенитете Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и подписавших открытое письмо, сообщает Al Jazeera.

До этого 104 отставных старших офицеров военно-морского флота страны выступили с заявлением о необходимости прекращения всех дискуссий о возможном выходе Анкары из конвенции Монтре о статусе проливов.

Прокуратура решила, что заявление отставных офицеров нарушает Уголовный кодекс Турции и вменила в вину авторам документа сговор с целью свержения конституционного строя и подрыва безопасности государства.

В настоящее время в домах задержанных проходят обыски.

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