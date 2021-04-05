Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил рассмотреть вопрос необходимости строительства водохранилищ на освобожденных территориях в Карабахе.

«Обязательно надо рассмотреть вопрос, есть необходимость строительства водохранилищ на освобожденных территориях», — сказал Алиев в понедельник, принимая новоназначенного председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Заура Микаилова в формате видеоконференции. Его слова приводит Интерфакс.

В тоже время глава государства отметил, что самыми большими источниками воды на освобожденных территориях являются водохранилища «Худаферин» и «Гыз галасы» на границе с Ираном.

«Это очень большие водоемы. Объем Худаферинского водохранилища составляет 1,6 млрд кубометров, это очень большой резервуар. Для использования этого водоема, конечно, необходимо реализовать дополнительные инфраструктурные проекты. В первую очередь, необходимо построить каналы, чтобы мы могли забирать воду из этих водоемов на освобожденные земли Зангилана, Джебраила, Губадлы и другие регионы для эффективного ее использования. В этом наш огромный потенциал», — сказал Алиев.

И. Алиев также отметил необходимость тщательного анализа потенциала всех водных ресурсов, как на освобожденных землях, так и в других регионах Азербайджана.

«Для максимального использования этих водных ресурсов должны быть представлены конкретные программы и предложения. Таким образом, в этой сфере еще многое предстоит сделать, как на освобожденных землях, так и в других районах страны. Главным принципом должна быть современность, экологическая безопасность и максимальная эффективность, чтобы граждане Азербайджана, занимающиеся сельским хозяйством, видели позитивные изменения в своей жизни. Я уверен, что так и будет», — отметил президент.

Президент также коснулся вопроса водохранилища «Суговушан». «Когда мы освободили поселок Суговушан, мы также взяли под свой контроль Суговушанское водохранилище. После этого появилась возможность значительно улучшить водоснабжение в Агдамском, Тертерском, Бардинском, Геранбойском и других регионах. Однако каналы, ведущие в эти районы, уже много лет не используются. Необходимо проанализировать, в каком они состоянии, если есть необходимость в их ремонте. Важно учесть все эти работы, с тем чтобы, мы без потери времени доставлять воду на земельные участки», — заявил президент.

Алиев также подчеркнул, что на реках, берущих свое начало на освобожденных территориях есть большой потенциал.

По его словам, на освобожденных территориях берут свое начало более 10 рек. «Их потенциал необходимо проанализировать. Должен быть проведен правильный анализ надлежащий анализ русла рек, чтобы мы могли их эффективно использовать», — заключил глава государства.

Minval.az