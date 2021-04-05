Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима, где началась доказательная часть процесса по обвинению его в коррупции, трансляцию ведут израильские телеканалы.

На этой стадии судебного процесса будут рассматриваться показания более 300 свидетелей обвинения и защиты. Сегодня предполагается заслушать свидетельские показания до «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla, по которому премьер-министру выдвинуты самые серьезные обвинения — в коррупции.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха, пишет РИА Новости.

Minval.az