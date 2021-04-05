Бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох высказался на тему нахождения обломком ракет «Искандера» в Шуше, передаёт Minval.az. Российские «Искандеры» – дорогостоящий металлолом, считает он.

«Баку рассказал об обломках «Искандеров» в Карабахе. Что из этого следует?

А из этого следует много чего. Так, навскидку, только то, что сразу приходит в голову:

1. Президент Армении Никол Пашинян не врал, когда говорил, что против Азербайджана применялись российские тактические ракеты «Искандер». То есть это правда, хотя после окрика из Москвы он забрал свои слова назад.

2. Против Азербайджана воевала не армия Нагорного Карабаха, а армянская или российская армии, поскольку у армии Нагорного Карабаха «Искандеров» на вооружении нет.

3. Либо Россия поставляет Армении не экспортный вариант, а самый что ни на есть «Искандер» для внутреннего, собственного употребления (максимально мощный и дальнобойный), либо по Шуше, по азербайджанским частям стреляли сами русские, со 102-ой ордена Александра Невского российской военной базы в г. Гюмри (Армения).

4. Таким образом, Пашинян так же был прав, когда говорил, что применение «Искандеров» ничего не дало: они не взорвались. В противном случае было бы известно о серьезных разрушениях в Шуше. А их не было. То есть ракеты долетали и падали просто как болванки…

Какие из этого можно сделать выводы? Да все те же, собственно, что и раньше: русская техника – просто дорогостоящий металлолом. Армяне выкинули деньги на ветер.

Ну, а про то, с кем они на самом деле воевали, я думаю, азербайджанцы и так знают…

P.S. Пусть Путин и дальше показывает всем свои мультики и рассказывает про сверхзвуковые ракеты с вечным атомным двигателем. Никого это уже не напугает…», — написал он в своем «Фейсбуке».

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