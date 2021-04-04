Руководство швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG рассматривает возможность смены директора по рискам Лары Уорнер в связи с рядом управленческих решений, которые могут привести к многомиллиардным убыткам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о крахе компаний Greensill Capital и Archegos Capital. Обеспечительный кредит $140 млн, который Credit Suisse выдал фирме финансиста Лекса Гринсилла, был объявлен дефолтным. Швейцарский конгломерат вместе с Greensill Capital управляли группой фондов стоимостью $10 млрд, которая сейчас ликвидируется.

Крах Archegos Capital биржевого инвестора Билла Хвана связан с непрозрачными транзакциями хедж-фонда, из-за которых он был вынужден срочно распродать свои активы в конце марта. Маржин-колл Archegos обрушил котировки нескольких технологических гигантов (ViacomCBS, Discovery, Baidu, Tencent Music) и привел к убыткам сразу нескольких своих брокеров — Credit Suisse, Nomura, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Источники Bloomberg сообщили, что в ближайшее время швейцарский банк представит своим инвесторам обновленную информацию о последствиях участия в фондах Greensill и Archegos. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе Уорнер. При этом главный исполнительный директор Credit Suisse Томас Готтштейн, занявший должность в феврале 2020 года, сохранит свой пост.

Кроме того, собеседники издания не исключают, что уволен может быть Брайан Чин — генеральный директор инвестиционного подразделения Credit Suisse. Швейцарский конгломерат в целом хочет пересмотреть свой брокерский бизнес, который находится в ведении этого подразделения.

После маржин-колла Archegos Capital акции Credit Suisse на Лондонской фондовой бирже (LSE) рухнули на 14%. Банк предупреждал своих инвесторов о предстоящих потерях из-за дефолта одного из крупных американских хедж-фондов, но не называл его.

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