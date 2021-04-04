Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на очередных парламентских выборах в Болгарии.

По данным экзитпола, за ГЕРБ проголосовали около 25,7% избирателей. Болгарская социалистическая партия, по подсчетам набрала 17,6% голосов, сообщает ТАСС.

В новом Народном собрании Болгарии также будут работать представители партии «Есть такой народ» — 15,2%, Партия «Движение за права и свободы» — 11%, «Демократическая Болгария» — 10,4%. Кроме того, в парламент проходят гражданская платформа «Встань. Мафия вон» и партия ВМРО (у каждой из них немногим более 4% голосов).

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