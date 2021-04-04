В Турции реализуется проект «Easy Export Points», который позволит экспортерам избежать бюрократических процедур при составлении транзитных деклараций и предоставлять более качественные услуги, а также снизит нагрузку таможенных служб. Об этом сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По словам главы Минторга, этот проект направлен на превращение Турции в страну с «самой простой, быстрой и надежной торговлей» в мире.

Благодаря проекту «Easy Export Points» будут значительно упрощены транзитные процедуры при экспорте, при этом безопасность сохранится на самом высоком уровне, отметила Пекджан.

Министр отметила, что в рамках проекта экспортеры смогут, не теряя времени, заполнить транзитную декларацию на сайте, выбрать наиболее близкое отделение таможенной службы и направить свой товар прямо на адрес перевозчика.

Таким образом, им больше не понадобится заполнять декларации вручную, заверять их печатью, посещать таможенную службу, заявила министр, добавив, что проверка документов будет осуществляться в электронном формате, а в случае необходимости очная проверка будет возможна в объектах поставщика.

«Тем самым мы обеспечим удобство и более низкие цены в вопросе доставки экспортных грузов на целевые рынки и консолидации грузов», — отметила Пекджан (цитата по «Анадолу»).

Minval.az