Поставки вакцин против коронавируса в Азербайджан продолжаются поэтапно. В ближайшее время из Китая будут доставлены еще 150 000 новых доз вакцины.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов заявил на мероприятии по случаю доставки в страну вакцины Vaxzevria, которая прибыла страну в рамках платформы COVAX.

Он отметил, что сегодня возможно держать эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией в стране, на управляемом уровне.

«Самый эффективный способ защиты от вируса — вакцинация. Чем раньше население будет вакцинировано, тем больше оно сможет избежать этой беды благодаря появлению коллективного иммунитета».

Minval.az