Сегодня около 6:15 утра пограничный наряд Госпагранслужбы обнаружил факт нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран двумя неизвестными лицами вблизи села Бёюк Бахманли Физулинского района.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, пограничники были вынуждены применить табельное оружие, ранив одного из нарушителей, второму удалось бежать через территорию Ирана.

Задержанному оказали медицинскую помощь на месте и эвакуировали в Центр диагностики Физулинского района.

На месте происшествия были обнаружены два пакета общим весом 5,3 кг, в которых находилось вещество, похожее на наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Minval.az