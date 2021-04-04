Вакцина Vaxzevria (ранее AstraZeneca) была импортирована из Южной Кореи в рамках платформы COVAX для использования в рамках борьбы с коронавирусом в Азербайджане.

Cамолет с вакциной на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева, .

До конца мая в Азербайджан будет импортировано 432 000 доз вакцины Vaxevria. Вакцина была произведена совместным британско-шведским предприятием. Также 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech будут доставлены в Азербайджан в течение 8 недель, передает Репорт.

Minval.az