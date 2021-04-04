Заместитель главы правления Агентства по разминированию Азербайджана Самир Поладов заявил, что Ереван ударил «Искандерами» по Шуше после освобождения города.

«После нашей славной победы в Отечественной войне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева Агентство по разминированию очищает от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденные территории Азербайджана. С декабря 2020 года Агентство по разминированию проводит работы по очистке территории в освобожденном от оккупации городе Шуше.

За этот период было охвачено 234 000 квадратных метров (23,4 га) территории, обнаружено и обезврежено 686 неразорвавшихся боеприпасов.

Также специалистами Агентства обследовано и сдано соответствующим ведомствам 183 дома и придомовых участка и 11 многоэтажных зданий.

15 марта текущего года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет.

В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) и в результате дополнительного расследования было установлено, что обломки принадлежат ракете «Искандер-М».

До сегодняшнего дня на территории города Шуша Агентством обнаружено место взрыва только одной из ракет. Точные координаты расположения обеих ракет уже сообщались в СМИ.

Для информации скажу, что кодовое обозначение ракеты в НАТО «SS-26 STONE», максимальная дальность полета ракеты — 400 км, диаметр — 920 мм, длина — 7,2 м, масса боевой части до 480 кг и стартовая масса до 3 800 кг», сказал он сайту «Калибр».

Говоря о том, почему при условии, что были выпущены две ракеты, удалось найти лишь один кратер, Поладов отметил, что данный момент вызывает вопросы и у специалистов агентства.

«Взрыв от ракеты подобной мощи обязан был привести к образованию кратера определенного диаметра или к другим ощутимым повреждениям. Но как я отмечал прежде, нам удалось найти лишь один кратер. Работы по очистке продолжаются, в случае обнаружения чего-либо поступит новая информация.

Также нельзя исключать и того, что по счастливой случайности взрыв от одной из ракет не послужил серьезным разрушениям.

Существуют предположения, что мощь взрыва от ракеты могла быть не максимальной.

Так как существует большая разница между предполагаемой мощностью ракеты и нанесенным ущербом. Кроме того, если бы ракета разорвалась с максимальной мощностью, то ее детали не смогли бы сохраниться в таком большом объеме», — подчеркнул он.

При этом Поладов затруднился сказать, когда конкретно были выпущены ракеты. «Скорее всего, после освобождения Шуши азербайджанской армией находившаяся в безвыходном положении Армения использовала эти ракеты для того, чтобы предотвратить наступление ВС Азербайджана и вызвать массовые жертвы среди наших военнослужащих.

Заметим, что противник, который в другое время пытался представить город Шуша своим, вдруг решил полностью его разрушить. Это еще раз показывает, что Шуша не имеет никакого отношения к армянам. В то же время, с пуском этих ракет не была достигнута цель нанести урон нашим военнослужащим, освободившим город Шуша», — заключил он.

Minval.az