Скончалась супруга ректора Университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.
73-летняя Исаева умерла после продолжительной болезни.
Скончалась супруга ректора Университета Хазар Гамлета Исаханлы, соучредитель университета, композитор Наиля Исаева.
73-летняя Исаева умерла после продолжительной болезни.
Дата: 2021/04/03 12:21
Раздел: Наша жизнь
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