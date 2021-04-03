На этой неделе в открытых источниках были опубликованы фотографии обнаруженных азербайджанским Национальным агентством по очистке территорий от мин (ANAMA) в районе города Шуша обломков, принадлежащих двум ракетам 9М723, используемым оперативно-тактическими комплексами «Искандер».

Как пишет украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, эта находка стала очередным напоминанием не только о том, что из-за вопроса о применении ОТРК “Искандер” в Армении разразился политический скандал, но и о том, что сам российский комплекс не настолько высокоэффективный и неуязвимый для средств ПВО, каким его годами выставляла российская пропаганда:

Напомню, что после того как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о низкой эффективности ОТРК “Искандер”, которую они показали в ходе Карабахской войны 2020 года, Минобороны Армении и России в унисон опровергли, что применяли ОТРК «Искандер» в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Но, как можно видеть по обнаруженным останкам ракет 9М723 — это не так, а, следовательно, данные официальные структуры нагло соврали. Но почему вопрос применения ОТК “Искандер” в Нагорном Карабахе стал проблемой, приведшей к политическому кризису в Армении и лавинообразной лжи российских официальных лиц.

Вся проблема в том, что российская пропаганда годами убеждала не только россиян, но и зарубежного потребителя информационного фаст-фуда в том, что ракеты ОТРК «Искандер» это высокоточные, высокоэффективные и практически не уязвимые для ПВО боеприпасы. Но, стоило этот комплекс применить не в ходе учений, испытаний или банальной показухи на очередном военном форуме, а в реальных боевых условиях, как его “высокоэффективный” потенциал был нивелирован азербайджанским ПВО, а именно – не такими уж и современными С-300ПУ2 и С-125.

Хотя, на мой взгляд, в этом нет ничего удивительного. Ведь, откровенно говоря, ОТРК “Искандер” является ровесником С-300ПУ2 и С-125. Правда, модернизированным, припудренным и масштабно разрекламированным. Дело в том, что ОТРК “Искандер” зародился как проект еще в 1988 году, в качестве замены ОТРК “Ока” и впитал он в себя основные конструкторские и технические идеи именно этого советского комплекса. По сути, ОТРК “Ока” стал базой для ОТРК “Искандер”. В этом нет ничего удивительного, поскольку “современный” российский ВПК целиком и полностью опирается на базу, доставшуюся ему по наследству от СССР.

Но все же более болезненный момент для россиян и их марионеток в том, что не все ракеты 9М723 достигали своих целей, а сбивались старыми советскими системами ПВО. Это удар по репутации не только ОТРК “Искандер”, но и повод для традиционных клиентов России задуматься о том, насколько современное и высокотехнологическое оружие они покупают у этой страны.

Хотя, стоит признать, что в клиентской базе России всегда будут покупатели, которые только у России смогут приобретать оружие. Например, как та же Армения. Хотя, со своим нюансом – большая часть этого оружия будет поставляться за счет России. А потому, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, даже если очевидно, что он беззубый.

Minval.az