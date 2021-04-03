Глава Роснедр Евгений Киселев предсказал сроки истощения извлекаемых запасов нефти в России. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, нефти в России хватит еще на 58 лет. При этом Киселев подчеркнул, что данный расчет основывается на современном уровне развития технологий, а с их развитием срок будет отодвигаться.

Глава федерального агентства также отметил, что продавать нефть и получать прибыль удастся только в течение следующих 19 лет, так как не вся ее добыча рентабельна. Тем не менее появление новых технологий может изменить данную ситуацию, резюмировал он.

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