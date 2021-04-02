Уже очевидно, что мы не извлекли никаких уроков из войны. Об этом заявил в беседе с журналистами в пантеоне «Ераблур» 2 апреля глава партии «Светлая Армения», руководитель ее парламентской фракции Эдмон Марукян.

«Сейчас нашей стране как воздух и вода нужна солидарность, потому что без нее мы не сможем восстановить армию, хорошо позаботиться о семьях наших погибших, не сможем вернуть пленных и решить проблемы инвалидов. Ничего не сможем сделать. Война – это урок», — заявил Марукян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az