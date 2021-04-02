«Если бы Москва приказала запустить эти ракеты со своей базы в Армении против Азербайджана, это было бы актом войны».

О этом заявил американский политолог Пол Гобл, комментируя нахождение обломков ракет комплексов «Искандер» в Шуше.

По его словам, «в таком случае, Баку должен решить, как реагировать».

«Это, безусловно, подорвало бы отношения между Москвой и Баку, сделав Азербайджан как более подозрительным в отношении намерений России, так и более готовым к действиям против Армении», — сказал он в беседе с «Туран».

По мнению политолога, новая администрация США будет более активна в процессе политического урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«Безусловно, администрация Байдена будет более активна, чем администрация Трампа, учитывая, что США хотят сдерживать Россию, а не потворствовать ее действиям. В то же время, пандемия поставила США перед огромным набором внутренних проблем, и они будут иметь приоритет, по крайней мере, в ближайшие месяцы», — отметил он.

Minval.az