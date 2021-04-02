Минобороны прокомментировало высказывания депутата Милли Меджлиса Агиля Аббаса в связи с деятельностью Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.

В оборонном ведомстве отметили, что озвученные членом Милли Меджлиса Агилем Аббасом субъективные и необоснованные утверждения о деятельности Главного клинического госпиталя ВС вызывают сожаление. Такие высказывания, как подчеркнули в Минобороны, наряду с введением в заблуждение общественности, также затмевают героический труд военных врачей и ставят под сомнение их нелегкую деятельность.

«Сообщаем, что с первых дней войны лечение и медицинская помощь раненым находится под личным контролем президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Следует отметить, что депутат Агиль Аббас неоднократно посещал наши воинские части, в том числе военно-медицинские учреждения, и после ознакомления с созданными там условиями выражал перед общественностью одобрение в связи с проделанной позитивной работой.

Озвучивание депутатом таких необъективных утверждений является неуважением к военно-медицинскому персоналу, оказавшему медицинскую помощь тысячам наших раненых военнослужащих под вражескими пулями и снарядами прямо на поле боя во время Отечественной войны.

Обращаем внимание Агиля Аббаса на то, что медицинские работники, наряду с другими военнослужащими, проявили большой героизм и отвагу в Отечественной войне. В ходе боевых действий 42 медработника героически погибли при исполнении служебных обязанностей, 159 военно-медицинских работников были ранены.

Наверное, нашему депутату не известно, что руководство Минобороны регулярно посещает военно-медицинские учреждения, интересуется созданными там условиями и здоровьем военнослужащих, которые проходят лечение, дает указания по еще более качественной организации медобеспечения. В настоящее время в воинских частях, дислоцированных на наших освобожденных территориях, открыты новые госпитали и медицинские пункты. В госпиталях раненым оказывается бесперебойная и высокопрофессиональная медицинская помощь.

Что касается вопроса о присвоении раненым степени инвалидности, напоминаем Агилю Аббасу, что это не входит в компетенцию Минобороны. К сожалению, депутат не информирован об этом», – говорится в заявлении Минобороны.

Minval.az