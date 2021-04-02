Фонд «YAŞAT» продолжает осуществление нового проекта для родившихся после Отечественной войны детей шехидов.

Как сообщили в Фонде, в рамках проекта фонд возместил необходимые расходы новорожденных детей еще двух наших шехидов – родившейся в Гяндже дочери Орхана Бахтиярова Нефес и родившейся в Сумгайыте дочери Газанфара Муталлимова Нишане.

С этой целью матерям новорожденных было передано денежное пособие в размере 1000 AZN, а на имя новорожденных детей шехидов в банке будет открыт депозитный счет, на который будет перечислено 5000 манатов от суммы, собранной за счет пожертвований в Фонд. На эту сумму будут регулярно начисляться проценты, и после того, как ребенок достигнет 16-летнего возраста, он сможет снять накопленную сумму со своего счета.

Minval.az