Азербайджан и Турция ведут активную работу над созданием совместного инвестиционного фонда, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В феврале текущего года в рамках работы совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству было достигнуто соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда. В настоящее время между ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и Турецким фондом благосостояния идут переговоры по возможности создания инвестиционного фонда и работа протекает с большой скоростью», — заявил Джаббаров в пятницу на «круглом столе», посвященном азербайджано-турецким экономическим отношениям. Его слова приводит агентство «Интерфакс -Азербайджан».

Министр отметил, что Турция занимает первое место среди стран по объему азербайджанских инвестиций.

«Объем азербайджанских инвестиций в Турцию приближается к $19 млрд. В свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около $13 млрд. Турция занимает первое место по инвестициям в ненефтяной сектор экономики Азербайджана. В настоящее время в стране также действует 4,2 тыс. компаний с турецким капиталом. Турецкие компании выполнили работы в рамках свыше 300 проектов в Азербайджане на сумму в $16,3 млрд», — добавил Джаббаров.

Глава Минэкономики подчеркнул, что Азербайджан заинтересован во всех формах сотрудничества с турецкими компаниями в рамках реализации стратегии «Великое возвращение» на освобожденных территориях в Карабахе.

«Мы отдаем приоритет турецким компаниям в рамках проведения различных восстановительных работ (в Карабахе – ред.). Радует то, что турецкие бизнесмены направляют большое количество предложений по участию в данных работах. Ряд турецких компаний уже привлечены к процессу создания соответствующей инфраструктуры на освобожденных территориях, и мы будем продолжать активное сотрудничество с Турцией в данном направлении», — добавил министр экономики Азербайджана.

Minval.az