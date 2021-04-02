Жена президента США Джилл Байден странно разыграла журналистов и сотрудников Белого дома. Во время перелета на борту номер один первая леди переоделась в стюардессу, пишет Daily Mail.

Джилл Байден надела темный брючный костюм, черный парик и бейдж с именем Жасмин. В таком образе она вышла к сотрудникам Белого дома и журналистам и начала раздавать мороженое. Спустя некоторое время она вышла к ним уже без парика и воскликнула: «С Днем дурака!»

Издание напоминает, что это не первый пранк первой леди на борту самолета. Когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его супруга решила разыграть других пассажиров, спрятавшись на багажной полке.

Minval.az