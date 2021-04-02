Армянская сторона в пятницу опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.
В список включены имена еще 52 военных.
Армянская сторона в пятницу опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.
В список включены имена еще 52 военных.
Дата: 2021/04/02 13:25
Раздел: Новость
Просмотров:
138
Азербайджан и Турция ведут активную работу над созданием совместного инвестиционного фонда, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Предположительно, из РСЗО «Искандер» были выпущены две ракеты
В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом, 860 человек вылечились.
Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян встретился с rомандующим миротворческой миссии России в Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.
Министерство внутренних дел Грузии пояснило, почему российскому телеведущему Владимиру Познеру разрешили въехать в страну, несмотря на действующий
Тюркоязычные страны должны поддержать усилия Азербайджана по восстановлению территорий, освобожденных от армянской оккупации в результате 44-дневной войны
В Министерстве экологии и природных ресурсов создана рабочая группа и начато служебное расследование в связи с лицами,
Армяне опубликовали новый список военнослужащих, умерших во время 44-дневной войны в Карабахе.
Нушираван Магеррамли исключен из состава Национального совета по телерадиовещанию. Об этом Report сообщил сам Н.Магеррамли.