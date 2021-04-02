«Количество обращений к омбудсмену слишком велико. Поскольку отдельные чиновники не выполняют своих должностных обязанностей, люди решают обратиться в эту структуру».

Об этом на заседании Милли Меджлиса во время обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Сабины Алиевой заявил депутат Фазиль Мустафа.

Он отметил, что определение инвалидности способствует возникновению определенных проблем.

«На местах есть значительное недовольство. Это должно быть устранено», — цитирует его Репорт.

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