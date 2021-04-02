Пока неизвестно, из РСЗО «Искандер» какого типа были выпущены ракеты, обломки которых были обнаружены в Шуше. Об этом заявил начальник оперштаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов.

Он отметил, что обломки «Искандеров» были обнаружены на двух территориях в городе Шуши.

«Во время осмотра экспертами обломков ракет на территории была выявлена ракета «9M723» — кодовое название «Искандера». Длина ракеты 7 метров 23 см, диаметр — 920 мм. Как вы знаете, имеются несколько видов этой ракеты. На обломках ракет не обнаружились надписи, что позволило бы уточнить модели. В настоящее время идут уточнения, к какому виду относится ракета», — отметил он.

«В случае обнаружения какого-либо кода или надписи, относящейся к ракетам, об этом будет сообщено дополнительно. Тогда станет ясно, к какому типу относится РСЗО», — добавил Исмайлов.

По его словам, предположительно, из РСЗО «Искандер» были выпущены две ракеты.

«Поиски частей ракетного двигателя продолжаются. После их обнаружения будет официально доказано, что Армения выпустила две ракеты», — сказал Исмайлов, добавив, что уточнить, с какой точки Армении были выпущены ракеты, можно с помощью специальных радаров.

Minval.az