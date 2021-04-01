В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом, 860 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
26 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 2248 случаев заражения коронавирусом, 860 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
26 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/04/01 18:45
Раздел: Новость
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