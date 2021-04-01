Обнародованы итоги опроса, объявленного 30 марта в связи с организацией деятельности общеобразовательных учебных заведений на нынешнем этапе пандемии. Всего было получено 50 612 отзывов.

Согласно сообщению, 17.2% участников опроса признали удовлетворительным продолжение деятельности в нынешнем порядке.

45.7% — проведение занятий в дистанционной форме по всем классам, 6.3% — применение дистанционной формы обучения только в 5-9 классах.

19.5% — продолжение обучения в регионах с наибольшим инфицированием в дистанционной форме, а в других регионах – в традиционной форме. Тем временем 11.3% выбрали пункт «Другое».



Minval.az