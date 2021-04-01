Актриса Джада Пинкетт-Смит, супруга актера Уилла Смита, и их дочь Уиллоу одновременно совершили каминг-аут, признавшись в сексуальном влечении к женщинам. Видеозапись их беседы опубликована в Facebook, пишет Лента.ру.

«Два раза в своей жизни я до безумия влюблялась в женщин. Очень-очень давно, когда мне было 20 лет», — заявила 49-летняя Джада Пинкетт-Смит. Она добавила, что часто испытывала влечение к женщинам. При этом актриса подчеркнула, что не испытывала романтических привязанностей.

Пинкетт-Смит заявила своей дочери: «Я могу поверить, что ты влюбишься в женщину».

20-летняя Уиллоу Смит отметила, что еще не была в отношениях с девушками. «Но я определенно знаю, что это может случиться. Потому что я раньше испытывала очень сильные чувства по отношению к женщинам», — сказала она.

В 2020-м певец Аугуст Алсина заявил, что в течение долгого времени встречался с женой Уилла Смита, причем это одобрил сам супруг, поскольку у пары свободные отношения. Женщина позже подтвердила их связь, однако опровергла информацию о том, что ее муж «благословил» роман.

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