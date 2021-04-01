Министерство внутренних дел Грузии пояснило, почему российскому телеведущему Владимиру Познеру разрешили въехать в страну, несмотря на действующий в Грузии «закон об оккупации», в ведомстве отметили, что журналист имеет гражданство США и не нарушил закон.

Как уточняет Sputnik Грузия, согласно действующему в Грузии закону «Об оккупированных территориях», посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

«Данное лицо (Владимир Познер – ред.) является гражданином США. Он не нарушал закон об оккупации. Он не раз бывал в Грузии. Что касается других лиц, они въехали в Грузию согласно постановлению правительства, у части был ковид-паспорт, а у других – справка о ПЦР-тесте», – приводит Sputnik пояснение МВД Грузии.

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