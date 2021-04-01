До 2024 года пенсионеры и безработные в Азербайджане смогут пользоваться пакетом услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) бесплатно.

Об этом сказала глава Департамента Госагентства по обязательному медицинском страхованию (ОМС) Айнура Ахмедова.

Она отметила, что в пакете ОМС не предусмотрено обследование «chek up», передает Тренд.

Напомним, что с сегодняшнего дня обязательное медицинское страхование (ОМС) охватит все население Азербайджана.

Граждане, имеющие прописку в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, с сегодняшнего дня смогут пользоваться пакетом ОМС, включающим в себя 2 550 медицинских услуг.

Minval.az