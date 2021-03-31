Спикер Совета Федерации на пленарном заседании выразила недоумение по поводу песни, которая будет исполнена на конкурсе «Евровидение» участницей от России.

Тему содержания песни певицы Manizha подняла сенатор Елена Афанасьева. «Откровенно сказать, многих россиян удивил выбор исполнительницы. Удивила не ее национальность, <…> удивила даже не ее внешность, но удивила всех песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствуют недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин», — заявила сенатор (цитата по ТАСС).

По словам Афанасьевой, в песне отсутствует всякий смысл. Она предложила пригласить руководство «Первого канала» в Совфед на день регионов, для того чтобы оно посмотрело, «что такое русская душа и какие концерты нужно показывать на мировых конкурсах».

В ответ на это Матвиенко сказала: «Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую». «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это», — добавила спикер.

Она предложила Афанасьевой запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура голосования. «Как-то все очень странно, мягко говоря», — заметила Матвиенко.

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