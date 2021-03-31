Церемония вручения кинопремии Оскар может пройти не только в США, но и в европейских городах. Об этом сообщил «Корреспондент» со ссылкой на Нollywood Reporter.

Впервые в истории кинопремии церемонию ее вручения могут организовать в Париже и Лондоне.

Вручение Оскара запланировано на 25 апреля, но пока неизвестно о точных местах, где пройдет мероприятие.

К такому решению организаторы церемонии пришли из-за того, что некоторые конкурсанты не могут приехать в США.

Вместе с этим, продюсеры обращаются к тем, кто может присутствовать на вручении Оскара, все-таки приехать в Лос-Анджелес.

Для безопасного пребывания в США, участники обязаны пройти карантин, а все дополнительные расходы по самоизоляции обещают взять на себя партнеры кинопремии.

Известно, что мероприятие состоится на вокзале Юнион Стейшн в Лос-Анджелесе и в голливудском театре Долби.

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