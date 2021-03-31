В селе Джайирли Гобустанского района произошел оползень.

В результате оползня на стенах более 40 домов образовались небольшие трещины. В результате оползня два жилых дома оказались в аварийном состоянии.

Отметим, в селе Джайирли вновь активизировались оползневые процессы после осадков в виде снега и дождя, выпавших в последнее время в Гобустане. Оползень, начавшийся неделю назад, усиливался с каждым днем, некоторые дома получили серьезные повреждения. В настоящее время на потолке подсобных строений нескольких домов мелкие трещины увеличились, передает АПА.

В результате оползня дом жителя села Видади Ахундова пришел в непригодное состояние, поэтому уже 2 дня его семья живет у родственников. По словам жителей, оползень продолжается каждый день, возникшие в домах мелкие трещины расширяются и создают опасность. Жители говорят, что первый оползень произошел в селе Джайирли в 2003 году. В связи с тем, что при сходе оползня некоторые дома пришли в непригодное состояние, государство выплатило компенсацию их владельцам, некоторые семьи были переселены в другие места. В селе 19 лет не было оползней, но в этом году оползень вновь активизировался.

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