По случаю дня рождения Национального героя Азербайджана Мурада Мирзоева 31 марта группа военнослужащих Министерства обороны посетила могилу героя и возложила к ней цветы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На церемонии поминовения минутой молчания была почтена память шехидов, павших за суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и освобождение наших земель.

На церемонии рассказывалось о славном жизненном пути Мурада Мирзоева, его патриотизме, отваге и героизме.

Выступившие подчеркнули, что бесконечная любовь героя к Родине подняла его на вершину шехидства.

Было отмечено, что мужество, проявленное нашим героем, было высоко оценено президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.



Minval.az