Ежегодно 31 марта у азербайджанцев во всем мире день скорби. Они отмечают день геноцида своего народа и чтят память жертв кровавой резни, учиненной в 1918 году армянами против азербайджанцев. Об этом заявил порталу Noi.md посол Азербайджана Молдове Гудси Османов, напомнив, что тогда, во время Первой мировой войны, произошла самая большая этническая чистка азербайджанцев.

Так, с конца марта — начала апреля 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные отряды, действующие под мандатом Бакинского совета, с особой жестокостью совершили массовую резню в Баку, а также других городах и уездах Бакинской губернии, несколько десятков тысяч мирных жителей были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности. Армяне поджигали дома, заживо сжигали людей, разрушали жемчужины национальной архитектуры, школы, больницы, мечети и памятники, большую часть Баку превратили в руины.

Несмотря на огромное количество жертв, мартовские события 1918 года во время СССР особо не расследовались, так как много армян было в правящих кругах. Так, в ходе расследования из документов удалялись свидетельские показания. В большинстве случаев показания у свидетелей брали армяне. А позже и вовсе силы, заинтересованные в сокрытии правды уничтожили архивные материалы о событиях того времени.

Указ «О геноциде азербайджанцев» подписал Президент Азербайджана Гейдар Алиев 26 марта 1998 года, дав адекватную политическую оценку произошедшим ранее чудовищным событиям, а 31 марта было объявлено «Днем геноцида азербайджанцев».

Гейдар Алиев завещал всем азербайджанцам донести правду о геноциде совершенном армянами до всего мира. Гудси Османов отметил, что сегодня азербайджанский народ и государство ещё раз призывают мировое сообщество обратить внимание на все произошедшие трагедии и принять соответствующие меры в отношении Армении, чтобы в будущем подобное никогда не повторилось, и все народы Кавказа смогли жить в мире.

«Мы всегда высоко чтим память жертв геноцида, призываем весь мир извлечь урок из этих исторических событий», — подчеркнул посол Азербайджана в Молдове.

Minval.az