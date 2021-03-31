Когда прошлой осенью Азербайджан взял под контроль небо в своей борьбе с Арменией за Карабах, выиграв воздушную войну с помощью турецких дронов, стратегам армии США стало ясно одно: становится легче охотиться за противником и уничтожать его, чем когда-либо прежде, и делать это сравнительно дёшево. С недорогими боеспособными дронами, распространяющимися на полях сражений по всему миру, в недалеком будущем ничего не подозревающие солдаты могут погибнуть, просто выйдя со своих позиций на мгновение, пишет политический обозреватель Джек Детч на страницах известного американского журнала Foreign Policy.

«Вы можете посмотреть видео, на котором танки поражены беспилотной воздушной системой, артиллерийские позиции поражены беспилотной воздушной системой, и войска поражены тем же оружием», — говорит полковник ВС США Скотт Шоу.

По его словам, после того, как прошлой осенью Азербайджан разбил Армению, стало очевидно, что американские военные не только больше не будут обладать неоспоримым превосходством в воздухе над такими соперниками, как Китай — с чем давно смирились чиновники Пентагона, — но и что «более бедные страны могут купить самые передовые военно-воздушные системы».

«Что ясно в этом конфликте, так это то, что относительно небогатая страна может вести комбинированную войну, — сказал Шоу. — Вам не обязательно быть Соединёнными Штатами или Россией. Цена вступления в общевойсковую войну ниже, чем предполагалось изначально. Вам не нужно что-то вроде ВВС США, прекрасно подготовленных и с впечатляющими возможностями, чтобы потенциально вести локальную военную кампании „воздух-земля“ или „воздух-воздух“».

Во время шестинедельного конфликта Азербайджан развернул турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и дроны-камикадзе, многие из которых были произведены в Израиле, чтобы «уменьшить поле боя и уничтожить бронетанковые силы Армении», подчеркнул Детч.

Так или иначе, но уже сейчас многие думают, что война в Нагорном Карабахе является ещё одним признаком того, что дни, когда американские военные полагались на подавляющие бомбардировки «шок и трепет», подобные тем, которые ознаменовали начало обеих войн в Ираке, прошли.

Американские специалисты по оборонному планированию уже движутся в новом направлении. Марк Эспер, бывший министр обороны США, стремился достичь цели администрации Дональда Трампа по созданию военно-морского флота из 355 кораблей, вкладывая больше средств в исследования и разработку беспилотных судов. Пока не ясно, как администрация Джо Байдена подойдёт к будущему размеру и составу такого флота, но в этом месяце ВМС и Корпус морской пехоты США выпустили дорожную карту по использованию беспилотных систем.

Между тем беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся всё более смертоносными. По словам Шоу, дроны всё больше напоминают «воздушные танки — летающих бронированных зверей, способных нанести сокрушительный удар». По мере того как сами БПЛА всё труднее нейтрализовывать, войска на земле потенциально становится легче убивать, а наблюдение за полем боя также становится дешевле. Это означает, что армия, которая «не меняла камуфляжную раскраску лица более двух десятилетий, должна найти новые способы избежать своего обнаружения и уничтожения даже со стороны более слабого противника», подчёркивает Джек Детч.

Это создаёт новые проблемы для маневренной войны США. Даже общение по FM-радио, которое было стандартной рабочей процедурой для войск США, сражавшихся в Ираке и Афганистане в течение последних двух десятилетий, необходимо будет переосмыслить, поскольку такие страны, как Россия, становятся всё более опытными в обнаружении и нанесении ударов по подразделениям, которые не заботятся о том, чтобы оставаться незамеченными в электромагнитном спектре.

«Мы должны думать о большей маскировке, чем раньше. — говорит Скотт Шоу. — Вы можете спрятать автомобиль, где хотите. Вот то, что вы не можете скрыть, так это гусеницы, ведущие к позиции, гусеницы танков, грязевые мешки или тому подобное. Так что на тактическом уровне мы должны выяснить, как замаскировать наши движения, замаскировать нашу позицию, замаскировать наш штаб».

Специалист по армейской подготовке в ВС США генерал Пол Фэнк провёл многочасовые изучения видеозаписей боёв в Нагорном Карабахе. По его словам, результаты этой работы, помимо прочего, требуют «переключения внимания с войн на Ближнем Востоке на борьбу со все более напористым Китаем».

«Армия, долгое время обладающая преимуществом в огневой мощи на статичных позициях, должна будет подумать о том, чтобы заново изобрести колесо, чтобы стать постоянно мобильными силами, избегая обнаружения и разящего огня», — говорит он.

Minval.az