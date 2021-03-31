В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 53.7 %.

Об этом сообщается на сайте koronavirusinfo.az.

Далее следуют Абшеронский район — 12.9%, Аранский регион — 12.4%, Гянджа-Газахский регион — 7.8 %, Шеки-Загатальский регион — 3.5%, Губа-Хачмазский регион -2.9%, Лянкяран — 2.7%, Горный Ширван — 2.4%, Верхний Карабах — 1.4%.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване — 0,04%, 0,3% случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

В Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Число случаев заражения коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.9 %, в Хатаинском районе — 13.3 %, в Ясамальском районе — 12.3 %, в Сабунчинском районе — 10.7%, в Наримановском районе, в Сураханском районе — 8.1%, в Насиминском раойне — 8% , в Низаминском районе — 7%, в Хазарском районе, в Сабаильском районе — 5.1%, в Гарадагском районе -4.9%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

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