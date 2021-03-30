Странам ОПЕК+ все еще нужно быть осторожными в своих действиях на рынке нефти, поскольку нестабильность и неопределенность из-за пандемии COVID-19 сохраняются.

Об этом сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ во вторник.

«Генсек подчеркнул необходимость оставаться очень осторожными и внимательными к изменяющимся рыночным условиям. Предыдущий месяц принес много положительных событий, но он также напомнил нам о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19», — приводит ТАСС сообщение секретариата по итогам заседания.

Страны ОПЕК+ проявляют осторожность с конца 2020 года, когда фактически отказались от намеченного плана по смягчению ограничений добычи нефти. В январе они увеличили добычу только на 0,5 млн баррелей в сутки вместо 1,9 млн баррелей в сутки. На февраль — апрель они и вовсе сохранили уровень добычи, а Саудовская Аравия пообещала дополнительно сократить 1 млн баррелей в сутки. И только Россия и Казахстан получили возможность немного нарастить добычу.

На этой неделе, на встрече 31 марта и 1 апреля страны ОПЕК+ уже рассмотрят уровни добычи на период после апреля. По данным Reuters, Саудовская Аравия планирует сохранить принятые параметры и на май — июнь.

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