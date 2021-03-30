Жительница Делрей-Бич в штате Флорида утверждает, что потерялась и три недели провела в ливневой канализации. Об этом сообщил «Корреспондент» со ссылкой на ABC-7.

Отмечается, что утром 23 марта прохожий услышал женский крик «из-под земли» и сообщил в службу спасения. Прибывшие на место спасатели обнаружили в канализационном колодце 43-летнюю обнаженную женщину.

С помощью лестницы и ремня безопасности ее вытащили и отправили в больницу. У пострадавшей диагностировали обезвоживание.

Позже стало известно, что женщину разыскивали три недели – ее парень сообщил в полицию о пропаже еще 3 марта. В последний раз он видел возлюбленную, когда она купалась в канале около дома.

Оказалось, что женщину заинтересовала дверь на отмели, которая вела в ливневые тоннели. Решив прогуляться, она в итоге заблудилась.

Американка заявила, что все три недели находилась в канализационной системе.

Полицейские указали, что после спасения женщина вела себя адекватно, несмотря на проблемы с психикой из-за употребления запрещенных веществ.

Мать пострадавшей подчеркнула, что под воздействием наркотиков ее дочь нередко совершала странные поступки.

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