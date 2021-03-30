В Министерстве экологии и природных ресурсов создана рабочая группа и начато служебное расследование в связи с лицами, допустившими служебную халатность по вопросу незаконной охоты иностранных туристов в Гахе. Об этом заявил замначальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов в ходе выступления на «Экспертном часе», передает Репорт.

По его словам, в настоящее время работа в этом направлении продолжается: «Если установят, что какой-либо сотрудник допустил нарушение закона, будут приняты серьезные меры, и общественность будет проинформирована об этом”.

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