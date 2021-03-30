Если пандемия не пойдет на спад и число инфицированных COVİD-19 продолжит увеличиваться, то мы можем столкнуться с такими проблемами, как сокращение коечного фонда в больницах, рост потребности в аппаратах ИВЛ и отсутствие возможности помочь пациентам, находящимся в реанимационных отделениях.

Об этом заявил зампред Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

Он выразил надежду на то, что в скором времени эпидемиологическую ситуацию удастся взять под контроль.

«Для этого в первую очередь важно, чтобы общество в большинстве своем отреагировало на нынешнюю ситуацию, потому что без этой реакции, без трех важных профилактических мер — ношения медмасок, соблюдения социальной дистанции и правил личной гигиены, несмотря на всю проделанную государством работу, добиться положительных результатов не удастся.

Во-вторых, государство может принять решение об ужесточении карантинного режима в будущем, учитывая не только показатели инфицирования, но и многие другие факторы в стране. Проанализировав ситуацию в связи с человеческими ресурсами, в том числе в сфере здравоохранения, ресурсами лечебных учреждений и выявив угрозу для организации лечения инфицированных, соответствующие структуры, разумеется, могут принять решение об ужесточении карантина. Но прошлогодний опыт показал, что ни одна страна не хочет идти на локдаун без крайней необходимости, поскольку хорошо известно, что это приносит больше вреда, чем пользы», — цитирует Махмудова Тренд.

Minval.az