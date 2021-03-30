Лидеры ряда политических партий и общественные деятели направили обращение в Администрацию президента и другие соответствующие государственные органы для того, чтобы пролить свет на позорное «видеопреступление» в отношении профессора Джамиля Гасанлы и членов его семьи, а также поскорее найти и наказать его организаторов и исполнителей.

Как отметил председатель Народной партии Азербайджана, бывший премьер-министр Панах Гусейн в интервью сайту Musavat.com, в ответе на обращение говорится, что причастность к этому преступлению какого-либо государственного органа полностью исключена, наоборот, этот инцидент является масштабной провокацией против государства и власти, особенно против нормализации отношений между оппозицией и властью и всестороннего курса политического диалога:

«На самом высоком уровне поставлена задача раскрыть эту провокацию, виновные будут выявлены в кратчайшие сроки, общественность будет проинформирована об этом».

По словам П.Гусейна, расследование и экспертиза показывают, что первоначальные впечатления от просмотра этого видео ошибочны, и фигурирующие в нем лица не имеют никакого отношения к членам семьи Дж.Гасанлы, а все это является «спектаклем»:

«Член семьи Дж.Гасанлы сделала заявление, что на видео не она. Несомненно, раскрытие этого преступления, выявление и наказание конкретных преступников может положить конец этому делу. При этом следует учитывать, что этот вопрос — не только дело чести частного лица, но и всего государства».

Minval.az