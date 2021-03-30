29 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции были вакцинированы 28 926 человек.
До сегодняшнего дня в нашей стране был вакцинирован 536 871 человек, сообщает Оперштаб при Кабинете министров.
29 марта в Азербайджане от коронавирусной инфекции были вакцинированы 28 926 человек.
До сегодняшнего дня в нашей стране был вакцинирован 536 871 человек, сообщает Оперштаб при Кабинете министров.
Дата: 2021/03/30 13:16
Раздел: Наша жизнь
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