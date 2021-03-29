Правоохранительные органы России объявили азербайджанца в международный розыск по обвинению в терроризме.

Об этом, как передает АПА, сообщается на сайте Интерпола.

В сообщении отмечается, что уроженец села Колатан Масаллинского района 34-летний Теймур Джафаров обвиняется в терроризме, участии в деятельности террористической организации и боевых действий в составе незаконного вооруженного формирования.

Российский суд принял решение о международном розыске и обратился в Интерпол для его задержания.

Minval.az