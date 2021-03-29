Исследователи из Лихайского университета в США рассказали, почему SARS-CoV-2 более распространенный, чем SARS-CoV-1. Научная статья опубликована в журнале Biophysical Journal.

Ученые проанализировали силу взаимодействия спайкового белка вируса SARS-CoV-2, который провоцирует развитие COVID-19, с рецепторами АСЕ2 в клетках человеческого организма и выяснили, что она в разы выше, чем у других коронавирусов. Для этого биологи специально разработали технологию количественного определения силы взаимодействия.

«Нашей целью было количественно охарактеризовать вирус SARS-CoV-2 и изучить белок-белковые взаимодействия, происходящие во время его вторжения в клетки человека, для того, чтобы лучше понять механизмы, провоцирующие этот процесс», — говорит руководитель исследования, доцент кафедр биоинженерии и машиностроения и механики Фрэнк Чжан.

Комбинация методов силовой спектроскопии одиночных молекул и моделирования молекулярной динамики, показала, что причина повышенного взаимодействия сильная связь между шипом SARS-CoV-2 и гликанами ACE2 — группами сахаров, которые прикрепляются к поверхности рецепторов.

После удаления всех гликаны ACE2 ученые снова измерили силу взаимодействия, и увидели, что она SARS-CoV-1.

Эксперты утверждают, что именно это взаимодействие объясняет сильную связь вирусной клетки с более высоким уровнем заражения COVID-19.

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