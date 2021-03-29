В Баку еще одна школа перешла на дистанционное обучение из-за коронавируса.

В связи с выявлением инфицирования коронавирусом средняя школа №72 в Сабунчинском районе с сегодняшнего дня до 12 апреля перешла на дистанционное обучение, передает АПА.

Minval.az