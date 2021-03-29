Парижский суд признал лаборатории фармацевтической компании Servier виновными в «обмане при отягчающих обстоятельствах» и «непредумышленных убийствах и нанесении вреда здоровью» вследствие реализации препарата Mediator, употребление которого могло стоить жизни 2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Компании был назначен штраф в размере €2,7 млн. Еще €303 тыс. должно выплатить Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) Франции. Один из бывших руководителей компании Жан-Филипп Сета был приговорен к четырем годам условно. Отмечается, что он был вторым по значимости человеком в Servier после ее основателя Жака Сервье, который умер еще в 2014 году до окончания расследования.

Судебный процесс в связи с почти 30-летним присутствием на рынке препарата Mediator начался во Франции в 2019 году. Ответчиками выступали 11 юридических и 12 физических лиц, в том числе лаборатория Servier и ее девять филиалов, а также агентство ANSM, которое, несмотря на многочисленные жалобы и исследования, указывающие на большой вред здоровью от этого средства, запретило его продажу только в 2009 году.

С 1976 года Mediator прописывался пациентам с диабетом второго типа, страдающим от лишнего веса. Хотя еще в 1971 году его основной действующий компонент бенфлуорекс, близкий по своей структуре к амфетамину, был признан Всемирной организацией здравоохранения аноректиком (снижающим аппетит), лаборатории удалось оформить его именно как противодиабетический препарат. Со временем врачи начали замечать, что у тех, кто принимает данное средство, гораздо чаще обнаруживают легочную артериальную гипертензию и патологии сердечных клапанов.

Активную борьбу за изъятие Mediator из продажи с 2007 года вела пульмонолог из французского города Брест Ирэн Фрашон, которая опубликовала масштабное исследование о негативном влиянии препарата на сердечно-сосудистую систему. Позже появились исследования, согласно которым этот препарат стал причиной 2 тыс. смертей от патологии сердечного клапана. Компания Servier признала свою вину и начала выплачивать компенсации пострадавшим, однако на момент открытия процесса речь шла о примерно 3,6 тыс. человек и более €100 млн, в то время как на рассмотрение попали 10,3 тыс. заявлений, а принимали это лекарство миллионы людей.

Minval.az