Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал, ранее заблокированный огромным судном-контейнеровозом, успешно разблокировали.

О завершении операции сообщила его пресс-служба, передает агентство Reuters.

Minval.az