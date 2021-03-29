Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал, ранее заблокированный огромным судном-контейнеровозом, успешно разблокировали.
О завершении операции сообщила его пресс-служба, передает агентство Reuters.
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал, ранее заблокированный огромным судном-контейнеровозом, успешно разблокировали.
О завершении операции сообщила его пресс-служба, передает агентство Reuters.
Дата: 2021/03/29 14:40
Раздел: Новость
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