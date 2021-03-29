Никол Пашинян победит на досрочных парламентских выборах в Армении летом 2021 года, и останется премьер-министром, прогнозирует известный кремлевский политолог Сергей Марков.

«Оппозиция требует перевыборов парламента, надеясь свалить Пашиняна. Пашинян, на фоне катастрофического военного поражения в Карабахе, тоже очень боялся, что его могут свалить, как виновного в поражении. Поэтому несколько месяцев намертво вцепился в кресло премьера. И даже не снимал военное положение, хотя война кончилась в ноябре.

Однако несколько месяцев протестов показали, что оппоненты Пашиняна еще менее популярны, чем Пашинян. Новых лиц не появилось. А старые лица, такие как бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, так и не восстановили свою популярность. Их считают виновными и в развале армии и в коррупции», – написал Марков в своем «Фейсбуке».

Самое главное, по его мнению, в вопросе сохранения армянским премьером своей власти сыграла позиция Москвы.

«Россия не поддержала идею сместить Пашиняна», – заметил он.

«Летом досрочные выборы. Видимо, Пашинян получит на них большинство, хотя и сильно меньше, чем раньше. Видимо, после выборов Пашинян останется премьер-министром. В новом парламенте будет меньше «соросят», то есть выходцев из западных фондов. Поэтому меньше будет антироссийских политиков. Ну, хоть это хорошо.

Условия мирного договора с Азербайджаном по Карабаху Пашинян будет в основном выполнять. Потому что боится войны опять. И потому что Россия требует выполнять договор», – резюмировал он.

Minval.az