Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) описали путь коронавируса от летучих мышей к человеку. По их мнению, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных, передает со ссылкой на доклад организации агентство АР.

Ученые указывают на то, что вирус находили у броненосцев, норок и кошек — эти и другие животные и могли перенести вирус человеку.

Версию, согласно которой пандемия — результат утечки материала из лаборатории, в ВОЗ называют маловероятной и предлагают ее не расследовать. По иным вариантам расследование рекомендуется продолжать.

Minval.az